Grandinata a Pesaro, chicchi grandi come noci. Strade "imbiancate". I video Le Foto

PESARO - Una improvvisa grandinata ha sorpreso Pesaro e i pesaresi. Chicchi grandi come noci hanno letteralmente imbiancato le strade e creato grossi disagi alla circolazione.

Il cielo si è coperto di nuvole all'improvviso, prima ha cominciato a piovere, poi è iniziata la forte grandinata che in pochi minuti ha coperto tutte le strade, facendo rallentare i mezzi in movimento. Una grandinata così a metà maggio non si ricorda da tantissimo tempo.