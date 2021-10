In monopattino da Gradara a Pesaro. Sessantenne cade, soccorso e trasferito in eliambulanza a Torrette

PESARO - Partito da Gradara doveva raggiungere Pesaro, solo che come mezzo di trasporto aveva scelto il monopattino, forse non il più agevole per transitare su strade interne fatte di saliscendi, strettoie o carreggiate con avvallamenti e asfalti sconnessi.

L’incidente è accaduto nella zona di Tre Ponti, non lontano dal circolo, dove la strada si restringe. A restare ferito un 62enne di Gradara ora ricoverato all’ospedale Torrette dove è stato trasferito in eliambulanza. A preoccupare in particolare i traumi facciali riportati dall’uomo nella caduta su cui sono in corso gli accertamenti da parte della pattuglia della polizia locale di Pesaro, intervenuta sul posto. Non si sa al momento come sia potuto accadere l’incidente che pare non abbia coinvolto altri mezzi. Forse l’uomo ha incontrato un ostacolo sul tragitto che gli ha fatto perdere l’equilibrio. Nell’urto con la sede stradale ha sbattuto la faccia riportando una serie di lesioni al volto. Era circa mezzogiorno quando è stato dato l’allarme allertando anche l’eliambulanza. I sanitari hanno provveduto a soccorrere il 62enne che è stato trasferito all’ospedale regionale di Ancona dove si trova tuttora ricoverato.

Non è stato l’unico incidente accertato dalla polizia locale di Pesaro nella giornata di ieri: sempre nella mattinata altri schianti, con conseguenze molto meno gravi, sono avvenuti in via Solferino e lungo il tratto della statale 16 che attraversa la città. Sempre ieri mattina una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sulla Montelabbatese dove all’improvviso ha preso fuoco un’auto in transito. La macchina coinvolta nell’incendio è una Mini Cooper: per fortuna, al di là di comprensibili momenti di spavento, non ci sono stati feriti anche se il mezzo è rimasto danneggiato.

