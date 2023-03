PESARO - Pedonalizzazione di viale Trieste, quest’estate scatterà il “poker” a Ponente. «Sperimentazione sempre più apprezzata, confermato il parcheggio gratuito di Villa Marina, luna park e sull’ex colonia l’Inps sostituirà i teli deteriorati», anticipa l'assessore comunale di Pesaro, Riccardo Pozzi. Se sul lato di Levante del lungomare, dopo Pasqua inizieranno i lavori per il restyling di piazzale D’Annunzio, per quanto riguarda il versante di ponente l’amministrazione comunale sta già pensando alla formula estiva legata alle isole pedonali, già attivate nelle ultime tre stagioni estivi.

Le conferme



«Da questo punto di vista, la prima novità è più che altro una conferma, cioè il mantenimento, per la quarta estate consecutiva, della pedonalizzazione nei tratti da viale Zara a via Ninchi e viale Pola-Marconi. «L’estate 2023 sarà già un’estate da Capitale della Cultura - dice l’assessore al Fare Riccardo Pozzi - Un viale che sarà di nuovo pedonale ma ancora più bello e con tante novità, a cominciare dal restyling di piazza d’Annunzio, i cui lavori partiranno subito dopo Pasqua. Un verde più curato anche grazie al lavoro importante che sta portando avanti Aspes sulle aiuole e sulle nuove piantumazioni ma anche con la conferma della pedonalizzazione del lungomare: una sperimentazione partita l’estate 2020 ed ogni anno sempre più apprezzata e frequentata. Confermata anche la gratuità del nuovo parcheggio di Villa Marina, che resterà un parcheggio utilissimo per il giorno e per la sera».



La funzione principale del parcheggio di Villa Marina, con 170 posti auto e 63 per i motorini, durante l’estate è quella di consentire ai bagnanti e a chi si muove verso il viale di sera, di lasciare l’auto in un polmone per la sosta libero e poi muoversi a piedi. Sull’altro blocco dell’ex area sportiva, a fianco al parcheggio, sempre del complesso di Villa Marina, ma acquistato dal Comune (così come il blocco per la sosta), quest’estate verrà «confermato il luna park, che ha funzionato molto bene l’anno scorso. Anche la scelta di spostare il Tagadà da un angolo verde ma “cieco”, come era quello dell’angolo Prima Porto - aggiunge l’assessore - per realizzare un’area fitness all’aria aperta e la riqualificazione dei bagni pubblici hanno già consentito di rendere più vivo e decoroso quel giardino affacciato sul mare».



Passiamo all’ex colonia. Chi si trova a passare su quel lato di viale Trieste in questi giorni, può notare che i teli di copertura del complesso, già sostituiti in passato, si sono nuovamente deteriorati. Una situazione di maggior decoro ci sarà in tempo per l’estate? «Inps provvederà alla sostituzione dei teli e a rendere più decoroso quel sito, auspicando che si possa riqualificare presto l’immobile».



Per il futuro l’Inps ha già annunciato di voler creare nell’ex colonia residenze per anziani. La proprietà ha cercato di vendere il complesso negli ultimi anni, ma senza esiti favorevoli. A fine settembre 2021 l’Inps aveva infatti cercato di alienare, senza successo, i 12 mila e 542 metri quadri del comparto con la colonia, ex scuola, convitto, piscina, con un valore a base d’asta di 4 milioni e 150 mila euro. Nella successiva asta di novembre, era stato messo in vendita, invece, solo l’edificio della ex Pesaro Studi, anche in questo caso senza acquirenti. Quel comparto ora ospita gli studenti dell’università e quelli, in via temporanea, della scuola media Dante Alighieri.



L’anticipazione



Tornando alla pedonalizzazione di viale Trieste, «l’obiettivo è partire con la pedonalizzazione i primi di giugno», anticipa Pozzi, in linea quindi con l’avvio dello stop ad auto e scooter dell’anno passato (2 giugno 2022 e riapertura il 4 settembre).