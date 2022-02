I giovani reclamano più voce e spazi lanciando il Consiglio degli under 35

PESARO - Avanti con il Consiglio dei giovani, ovvero l’istituzione di un organismo che rappresenti i giovani under 35 e che funga da collante tra i vari movimenti e associazioni perchè non siano voci isolate. L’altra sera si è tenuto il primo incontro con la partecipazione di oltre 40 giovani in rappresentanza delle varie associazioni e non. «Il Consiglio dei giovani - spiegano i Giovani democratici - vuole essere un organismo istituzionale che ha l’intento di fungere da luogo di ritrovo e discussione di tutto il mondo giovanile pesarese, che sia in grado di proporre iniziative al Comune su tematiche giovanili».



All’incontro era presenti rappresentanti di gruppi già attivi a livello locale come Zoe, Cleaners Team, Stay Human, Arcigay e Friday for Future. Un organismo che parte dal basso, dalla volontà di tanti giovani che, in modo apartitico ma non apolitico, decidono di rilanciare iniziative e bisogni per le nuove generazioni. «Tutto parte da molto più lontano, abbiamo tante piccole e grandi esperienze giovanili nel territorio che devono tenere conto delle sfide che ci aspettano e degli errori che abbiamo fatto in passato. Proponiamo un organismo comunale di base territoriale – ha spiegato Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale –, un luogo propositivo con cui l’Amministrazione comunale si possa confrontare. Un modo per dar voce ai giovani».

Un primo brain storming che ha fissato le basi per una bozza di regolamento che sarà necessaria alla costruzione del progetto. «Un’occasione per rilanciare iniziative che rappresentino e vengano proposte da chi vive le realtà giovanili quotidianamente – ha continuato Timoteo Tiberi, presidente dell’Assemblea comunale del PD Pesaro –, un modo per l’amministrazione di ascoltare e collaborare con i più giovani». Nei prossimi giorni verrà presentata una prima bozza regolamentare che verrà poi sottoposta al Consiglio comunale, in modo da poter arrivare ad un suo completamento in tempi brevi e con il contributo di tanti e tante giovani. «Una proposta che parte dalla politica ma che tende lo sguardo ad un contesto più ampio legato alla società civile – ha concluso Simone Cangiotti, segretario Gd Pesaro - L’impulso parte da noi ma ci piacerebbe diventasse qualcosa di assolutamente rappresentativo e fuori dagli schemi partitici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA