Ritrovata in un canneto in stato confusionale la giovane mamma scomparsa nella notte. Ecco come sta

E' stata ritrovata in stato confusionale la giovane mamma scomparsa nella notte nelle campagne di Candelara. La 26enne, che era scomparsa da sola e non con i due figli come era trapelato in un primo momento, era stata al centro di una massiccia campagna di ricerche dalle prime ore di questa mattina, da quando la sua auto era stata segnalata sul ciglio della strada nella zona del Trebbio della Sconfitta. L'auto era aperta e all'interno c'era il cellulare con la borsa, effetti personali e documenti. Le ricerche hanno impegnato più squadre dei vigili del fuoco, le unità cinofile, le forze di polizia e i carabinieri e anche un elicottero che ha sorvolato ininterrottamente per ore la zona tra Candelara, Santa Maria dell'Arzilla e il Cairo di Mombaroccio. Alle prime ore del pomeriggio la buona notizia: la giovane, mamma di due bimbi piccoli, era stata trovata vicino a un cannetto. Era infreddolita e in stato confusionale, ma in buone condizioni.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Mamma con due figli scomparsa, scattate le ricerche anche con un... CANDELARA Scomparsa giovane mamma con due figli piccoli, scattano le ricerche....

Ultimo aggiornamento: 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA