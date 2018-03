Giovane papà 42enne stroncato da un malore sul divano di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - È morto sul divano di casa, Rocco Orlando, 42 anni, operaio alla Edilsanitaria, sposato e padre di un bambino di 7 anni. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità montecchiese, ieri mattina, e che ha lasciato nel dolore più profondo amici e parenti. A nulla è servita la richiesta d’aiuto al 118 della moglie Michela . Tutto inutile. Tra le possibili cause del decesso c’è quella di un malore fulminante. Per fare chiarezza sulla vicenda è stata disposta l’autopsia.Solo pochi giorni fa i vicini di casa - raccontano - l’avevano visto giocare sulla neve con il figlio. Stava bene. Nulla lasciava presagire a una tragedia di tali dimensioni. La famiglia risiede in via Galileo Galilei, quartiere Grotte, sulla collina di Montecchio. Con le strade ghiacciate e la neve ad ovattare tutto, è stata l’ambulanza arrivata sul posto intorno alle 8.30 a far precipitare tutto il vicinato alla finestra. Gli uomini del 118, però, hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Alle 9 la voce, e con essa lo sgomento più assoluto, ha iniziato a prendere corpo con contorni più definiti in tutto il paese. Rocco Orlando avrebbe compiuto 43 anni a novembre, era molto conosciuto e stimato in tutta Pian del Bruscolo. Il rosario, in attesa del funerale, si terrà questa sera nella Chiesa Santa Maria Assunta di Montecchio.