Giocano alla guerra con armi â€‹senza tappino rosso: tre ragazzi denunciati

di Luigi Benelli

PESARO - Passamontagna, Kalashnikov e Berretta. Era già notte domenica sera, intorno alle 20 in viale Gorizia, nella zona mare, quando un ragazzo è stato visto appostarsi dietro un muretto, a volto coperto da un passamontagna. Manovra felpata che però non è sfuggita alla polizia e anzi ha fatto alzare le antenne degli agenti facendoli anche temere il peggio. Gli uomini della Volante della Questura, impegnati nei quotidiani servizi di controllo i città, non hanno battuto ciglio e sono velocemente intervenuti. Al di là del muretto la situazione si è subito dipanata quando sotto il passamontagna si è palesato un ragazzo di 25 anni, che era assieme a due amici, un 20enne e un 22enne. I tre erano impegnati in una versione moderna di Guardia e ladri