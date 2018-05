Ferita suona il campanello e chiede aiuto: «Mi hanno accoltellata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Giallo a Soria: donna 51 anni suona il campanello, chiedendo aiuto, in via Hermada . Erano circa le 13.30 del Primo Maggio quando la donna si è accasciatai nell'androne di una palazzina, mostrando un ferita da taglio all'addome. Indagini in corso condotte dai carabinieri. La donna, pesarese, riferisce di essere stata accoltellata da un estraneo che l'ha aggredita alle spalle ma non si esclude l'autolesionismo o una lite. Ritrovato in un bidone poco lontano il coltello usato. Avrebbe raccontato di stare andando da un'amica quando è stata aggredita. L'intero palazzo ieri è stato blindato con i suoi residenti fino a tarda serata.