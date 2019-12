Pesaro, già condannato per violenza sessuale ora accusato di stalking: non può più avvicinarsi alla ex

PESARO - Condannato una ventina di giorni fa per violenza sessuale e maltrattamenti, continua a perseguitare l’ex. Nuovo interrogatorio di garanzia dopo l’accusa di stalking.

La storia l’abbiamo raccontata qualche settimana fa, ma l’amore-odio turbolento continua ad andare avanti con colpi di scena. Un 47enne peruviano ha da poco avuto una condanna a un anno e otto mesi con pena sospesa per i reati tra cui violenza sessuale, violenza, maltrattamenti. Ma nei giorni successivi ha continuato a sentire la ex, con troppa insistenza. Messaggi, chiamate, senza tregua. Tanto che è partita una nuova denuncia per atti persecutori. Ieri in tribunale l’uomo non si è presentato. Comunque il giudice ha emesso un divieto di avvicinamento alla ex fino a 100 metri, altrimenti scatterebbero misure pesanti.

