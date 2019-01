Già condannato sorpreso di nuovo con la marijuana: profugo in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Già condannato per droga viene trovato nuovamente con la marijuana e questa volta finisce in carcere.Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei quotidiani controlli antidroga, è stato rintracciato e quindi arrestato un 42enne profugo liberiano, residente a Pesaro, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro per l’espiazione della pena di 2 anni, in quanto condannato per i reati di resistenza., lesioni e uso di atto falso. Già arrestato in passato per spaccio di sostanze stupefacenti, al momento del controllo è stato trovato in possesso di un quantitativo di marijuana destinata allo spaccio; circostanza questa che lo ha visto nuovamente denunciato. Lo straniero è stato recluso presso la Casa Circondariale di Pesaro per l’espiazione della condanna di cui sopra, nelle more della definizione degli ulteriori procedimenti a suo carico.