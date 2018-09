Già ammonito aspetta la ex sul posto di lavoro: scattano le manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Episodi che si ripetevano nel tempo, violenze e minacce nei confronti dell’ex moglie. Lunedì sera la squadra volante della Polizia ha arrestato un 50enne italiano, in via Barsanti dopo che si era avvicinato nuovamente alla sua ex compagna, attendendola dove lavora, una Rsa. Ennesimo litigio e nuova chiamata alle forze dell’ordine.Un arresto per stalking che si fonda sulla recidiva dell’uomo rispetto agli atti persecutori verso la ex. Cosa che gli era già costata un ammonimento da parte del questore ne febbraio scorso. Un provvedimento che invita il destinatario a tenere una condotta conforme alla legge, affinché non abbia comportamenti lesivi della libertà, della salute, dell’equilibrio psico-fisico.Così dopo la nuova lite, essendo il soggetto già ammonito, si è proceduto d’ufficio.