Le strade restano senza sale: raffica di cadute e incidenti

PESARO - Un disguido e Pesaro si sveglia nell’incubo del ghiaccio. Strade e marciapiedi, lastre scivolose che hanno provocato incidenti e proteste.Tutto è nato per un mancato avviso al centro operativo del Comune di Pesaro che per la reperibilità ha pronti uomini e mezzi in grado di uscire in strada alle 5 di mattina e spargere il sale. Ma una combinazione di coincidenze ha portato al collasso il sistema rodato. La pioggia della notte ha sciolto il sale che c’era e reso quindi vano l’intervento precedente. Così con il sereno dell’alba si è formato tanto ghiaccio. Solitamente vengono allertati dalle forze dell’ordine o da Marche Multiservizi. Ma solo intorno alle 6,30 gli uomini del Centro operativo erano in magazzino a prendere il sale per poi uscire con tre squadre. Troppo tardi per tamponare l’emergenza. In strada sono andati un 4x4, un pick up e un camion Scania. Hanno fatto il possibile, visti anche da tanti cittadini poco prima delle sette, ma quando la città si è svegliata, il ghiaccio era ormai una lastra impenetrabile.Sul Cavalvaferrovia sono stati rilevati dalla Polizia Municipale due incidenti a distanza di brevissimo tempo. Per fortuna senza feriti. Poi altri tamponamenti: uno in strada Selvagrossa e uno in via del Novecento. Ci sono stati feriti lievi, senza troppe conseguenze. Ma gli incidenti sono stati a macchia di leopardo diffusi in tutta la città, soprattutto nelle rotatorie. Ma anche sulla statale all’altezza dei vigili del fuoco. Anche diversi ragazzi che andavano a scuola in motorino sono scivolati rovinando a terra soprattutto in zona Campus. Sono stati segnalate cadute di scooter e tamponamenti in via Lubiana, alla rotonda del ponte di Soria. Anche in via Andrea Costa i residenti parlano di “un bollettino di guerra, con un tamponamento a catena intorno alle 7.15”. Anche sulla Montelabbatese sono stati registrati degli incidenti all’altezza della Chiusa di Ginestreto.