Incidenti, code e rallentamenti: il ghiaccio manda in tilt il traffico della città all'ora di punta

PESARO - Superlavoro per la Polizia locale ed i Vigili del fuoco di Pesaro dopo che una coltre di ghiaccio ha coperto la città nella notte.

Una lunga serie di piccoli incidenti, code e rallentamenti si è verificata in città soprattutto nelle ore di punta, quella dell'entrata a scuola e al lavoro. Le ripercussioni più pean ti ci sono state sulle grandi vie di comunicazione, come la Statale 16 Adriatica e l'Interquartieri, dove il traffico è andato in tilt con lunghe code di automezzi.

