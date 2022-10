Camion a fuoco nella galleria del Furlo, la strada Flaminia chiusa per oltre un'ora

FOSSOMBRONE - È stata riaperta alle 18 dopo la chiusura di oltre un'ora la galleria del Furlo per l'incendio di un camion. Bloccata l'unica canna transitabile in entrambi i sensi di marcia, il traffico era stato deviato sulla vecchia Flaminia. Intervenuti Polstrada con alcune pattuglie e personale Anas.

Camion a fuoco nella galleria del Furlo

Si è rotta la turbina di un camion e ha preso fuoco l'olio del motore. Il mezzo è riuscito a uscire dalla galleria, fermandosi poco dopo, ma nel frattempo la canna della Fano-Grosseto in corrispondenza del Furlo si è riempita di fumo. I vigili del fuoco hanno effettuato un controllo passando dalla canna inibita al traffico, ma hanno trovato fumo anche nei by pass tra le due canne. Parte del controllo, per verificare che nessuno fosse rimasto in galleria, è stato effettuato a piedi. Indossati autorespiratori. L'esito è che non si sono intossicati e feriti. Uscito il fumo la canna è stata riaperta.