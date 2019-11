Pesaro, nel negozio di vestiti con il cacciavite: preso mentre stacca le placche antitaccheggio

PESARO - Entra in negozio con un cacciavite in tasca per togliere le placche antitaccheggio, ma viene arrestato per furto aggravato. Il fatto è avvenuto ieri mattina in pieno centro storico intorno alle 10,30 al negozio di abbigliamento H&M all’ex cubo. Un romeno sulla trentina è entrato al centro commerciale e ha iniziato ad armeggiare tra i vestiti con un piccolo cacciavite blu e rosso.

Dalle creme di bellezza agli utensili, si ruba di tutto: «I ladri spesso sono del posto e benestanti»

Monte Roberto, faccia a faccia con i ladri. Tre incappucciati sorpresi dal padrone di casa. «Se ti affacci ti ammazziamo»

Il suo fare sospetto ha messo sull’attenti gli addetti al negozio che l’hanno seguito con lo sguardo finchè hanno capito che l’uomo stava tentando di rubare dei capi di abbigliamento. Così hanno chiamato la polizia che è intervenuta sul posto e ha intercettato l’uomo intento a fuggire con i capi di abbigliamento. Ovviamente, avendo rimosso le placche antitaccheggio, gli allarmi non erano scattati. Aveva portato via merce per un valore di circa 200 euro. La titolare del negozio ha sporto querela e le sono stati restituiti tutti i vestiti portati via strappando i sistemi di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA