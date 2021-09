Ladruncolo incastrato con i filmati su Whatsapp. Portafoglio sparisce alla cassa, la derubata lo recupera

PESARO Il portafoglio appoggiato per prendere le buste della spesa, e poi il furto. Ma grazie alla tecnologia e alla conoscenza di certi personaggi, la polizia ha messo le mani sul ladro. Tecnologia, fare squadra e fiducia nelle forze dell’ordine. Questi sono gli elementi che hanno permesso a una donna di Pesaro di rientrare in possesso del suo portafoglio lasciato incustodito alla cassa di un supermercato e immediatamente sottrattole.



Sparito in un batter d’occhio

La donna, con le buste cariche della spesa, appoggiando il suo portafoglio sulla cassa all’Iperconad, ha dimenticato di riprenderlo e una volta a casa si è accorta di non averlo più. Tornata in fretta e furia al supermercato ovviamente non ha trovato più nulla. Senza perdersi d’animo ha contattato la vigilanza che nel circuito delle telecamere ha notato che il racconto della donna filava e che effettivamente era entrato in azione un malintenzionato. La signora si è presentata immediatamente in questura per sporgere denuncia, allertando gli agenti del fatto che la vigilanza aveva delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La collaborazione tra polizia e le guardie particolari giurate è stata rapida. Tramite Whatsapp c’è stato subito uno scambio video, istantanee del responsabile tutte inviate alle pattuglie in servizio. La cosa ha permesso agli agenti di individuare il responsabile: un volto noto per i poliziotti con numerosi precedenti. Una volta riconosciuto come delinquente abituale, la pattuglia si è presentato a casa del 45enne ha subito ritrovato il portafoglio della derubata.



Subito individuato

Nell’arco della mattinata un lieto fine e un pregiudicato fanese da anni residente a Pesaro denunciato per furto. Per i poliziotti il ringraziamento migliore è stato il sorriso e la sorpresa della donna quando le veniva restituito il portafoglio.



