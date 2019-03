Colpo grosso ai danni della maison Ratti Rubati capi per almeno 150mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Colpo grosso poco prima dell'alba ai danni della nota maison Ratti. Una banda è riuscita forzare il magazzino della celebre boutique riuscendo a rubare capi di abbigliamento per oltre 150mila euro. Il deposito è ubicato nella zona industriale di Tombaccia e lo scorso inverno a dicembre era già stato preso di mira. Quella volta l'allarme fece scappare i ladri che fuggirono attraverso il tetto. Gli inquirenti, le indagini sono affidate alla polizia, non esclude che possano essere gli stessi. Il magazzino era pieno di vestiti per il cambio di stagione. Per riuscire a entrare all'interno hanno usato un suv come auto ariete poi ritrovato poco distante. I ladri sono fuggiti su un furgone su cui hanno caricato la merce rubata.