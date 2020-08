Pesaro, ancora un colpo in un negozio, ma piomba la vigilanza: il ladro taglia una tenda per fuggire

PESARO - Questione di attimi. La guardia giurata della Vigilar è arrivata appena in tempo per sventare un furto al Prima porto, il locale in viale Trieste a Pesaro. Poco dopo le 5 di notte un ladro solitario ha spaccato il vetro dell'ingresso del locale.

Non è chiaro se avesse una mazza o un sasso. È scattato subito l'allarme e la vigilar che era nelle vicinanze si è precipitata sul posto. Il ladro si è sentito braccato così per potersi guadagnare una via di fuga ha tagliato un telone nella parte posteriore del locale per poter quindi uscire e fuggire. La guardia giurata è arrtivata. Mentre ancora l'allarme stava suonando. Non ha fatto in tempo a incastrate il balordo per questione di attimi.

