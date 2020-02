Pesaro, irruzione da Coco Kid's: i ladri fanno il pieno di vestiti griffati per bambini

PESARO - Colpo grosso di vestiti griffati per bambini. Ttra l’orario di chiusura di sabato e la mattina di lunedì, i ladri hanno fatto visita al negozio Coco Kids di Pesaro. Si tratta di un punto vendita di abbigliamento per bambini nella zona di via Ponchielli, molto conosciuto nel settore.

Approfittando del weekend, i ladri, probabilmente una banda, hanno potuto scassinare senza essere disturbati l’entrata dell’attività commerciale e rubare alcune migliaia di euro di capi di vestiario per bambini fra maglie, camicette, pantaloni, felpe e scarpe. Tutta merce di marca, che potrà trovare facile collocazione on line o in qualche mercato.

