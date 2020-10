L'hacker turco le ruba l'account Instagram da 11mila follower: «Addio ai contatti commerciali»

PESARO - Un messaggio con il logo falso di Instagram che annunciava conseguenze dopo la violazione di un copyright. La ragazza segue le istruzioni, ma di colpo il suo profilo Instragram e i suoi 11 mila follower spariscono.

Non un gioco, ma contatti ottenuti per pubblicizzare il suo lavoro: un negozio di abbigliamento in centro storico a Pesaro. Persone con cui si teneva in contatto, una rete di clienti sparsi per l’Italia.

Cosa è successo

«Da un paio d’anni - spiega la vittima del furto d’identità, Claudia Bianchi - ho aperto un profilo Instagram come blogger, denominato claudia_lifeisbeautiful con tanto lavoro e diversi investimenti pubblicitari sono riuscita a farlo crescere fino ad arrivare ad avere oltre 11.100 follower». Qui la giovane commerciante posta foto dei suoi accessori, abiti, mascherine realizzati con Manifactv e che vende in Corso XI Settembre. «Venerdì 18 settembre, ho postato una foto dove mostravo una mascherina con ricamata una frase di Coco Chanel “La moda passa lo stile resta”. Il giorno seguente Instagram mi ha inviato un messaggio di violazione del copyright che mi avvertiva che se non avessi risposto entro 48 ore mi avrebbero cancellato il profilo. Ho pensato fosse reale e subito ho compilato il form con tutti i dati (compresa la password di accesso) confidando che nel giro di poco il Social Network mi avrebbe risposto. Dopo pochi minuti, la pagina era sparita e si poteva solo leggere il messaggio di Instagram che diceva che stavano lavorando a un errore tecnico». E qui arriva la sorpresa perché pochi minuti dopo è ricomparso il profilo senza foto con un nuovo nome incomprensibile e con tutti i post cancellati. «Entrando nella casella di posta collegata, ho ricevuto una e-mail che mi avvertiva che qualcuno aveva avuto accesso al mio account Instagram dalla Turchia. A questo punto ho chiamato la mia social media manager che ha iniziato una chat con l’hacker nel tentativo di spaventarlo minacciandolo di chiamare la polizia. In cambio ha ottenuto una serie di risposte che la prendevano in giro inneggiando Allah, Italian mafia e Bella Ciao». Dopo pochi minuti ancora, il nome del profilo era cambiato e la foto ritraeva lo stesso hacker con indosso una maglietta con la scritta “Bella Ciao”. «Ma nello stesso profilo erano ancora presenti le mie Stories e alcune mie foto. Ho iniziato a fare delle ricerche e ho scoperto che questo signore ha decine di profili aperti su Instagram a suo nome con migliaia di follower, probabilmente tutti hackerati di cui uno con oltre 1 milione e 200 mila follower e che sarebbe legato a un personaggio televisivo turco». Claudia ha segnalato tutto a Instagram tramite il form di segnalazione “furti d’identità”.

Il profilo non c’è più

«Ho denunciato tutto alla polizia postale affinchè possano fermarlo. Per me quegli 11mila follower erano un contatto di lavoro e di amicizia. Ci ho lavorato due anni, da lì arrivavano proposte di collaborazione e ora sto ripartendo da zero. Non si possono rubare così i profili, spero possano fermarlo».

