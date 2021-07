Ruba una bicicletta elettrica nel garage di un albergo: scoperto e preso grazie allo scanner della temperatura

PESARO - Gli occhi elettronici sulla provincia e non solo. Una rilevazione di calore e la telecamera che punta su un’area di un hotel che non dovrebbe essere accessibile. Ed ecco il ladro che si prende la bicicletta e la porta via. La Vigilar, istituto di vigilanza privato, ha sventato un furto sabato mattina. Quasi alle 10 le telecamere che rilevano la temperatura corporea hanno segnalato la presenza di qualcuno nel garage di un hotel del lungomare pesarese. Un’area che lo stesso titolare dell’albergo vorrebbe off limits.

Gli operatori

Gli operatori della Vigilar hanno acceso la telecamera hd e hanno visto un ragazzo di colore, tra i 25 e i 30 anni che entrava in un ambiente e prelevava una bicicletta elettrica di discreto valore. Sono subito intervenuti per dare la caccia al ladro e lo hanno ritrovato in zona stazione del treno dove aveva appena lasciato la bicicletta. Gli addetti della Vigilar hanno subito recuperato il mezzo e riportato al suo legittimo proprietario, un cliente dell’albergo. E hanno segnalato il giovane straniero ai carabinieri per provvedere alla denuncia. Hanno contestualmente consegnato le immagini di videosorveglianza alle forze dell’ordine per la prova del furto. Verrà denunciato per furto aggravato. La Vigilar ha una sala operativa in cui sono collegate oltre 1500 telecamere di aziende, attività private, bar, ristoranti e alberghi. Si tratta di sensori che rilevano il calore e dunque la presenza di qualcuno. Come arriva il segnale di qualche movimento sospetto, le telecamere possono inquadrare la persona e dalla sala operativa scatta l’intervento in caso di furti, danneggiamenti, intrusioni. Solo qualche giorno fa c’era stata una incursione dei ladri al “Masquenada Mas”, bar sulla spiaggia in zona Gelsi. Erano stati rubati alcolici e superalcolici per un valore di 600 euro. Due ragazzi avevano messo le mani su rhum, vodka, amari. I malviventi avevano scavalcato il cancello nella notte tra sabato e domenica entrando poco prima dell’una. Anche in quel caso le telecamere della Vigilar si erano attivati e l’istituto di vigilanza ha provveduto a far denunciare i due ragazzi per furto aggravato. Tra l’altro i furti di bici d’estate sono quanto mai diffusi. Ci sono stati casi, anche recenti, in cui i proprietari non hanno più trovato il proprio mezzo, nonostante fosse stato chiuso con lucchetti e quanto altro. Bici che spariscono in qualsiasi zona della città, dal centro-mare fino alla periferia. Alcuni sono furti d’uso con i cicli che poi vengono lasciati abbandonati in zone come la stazione, mentre le biciclette più costose vengono invece riciclate e rivendute come seconda mano.

