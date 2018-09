Furto in casa alla famiglia marocchina: 22enne resta in carcere, aveva foglio di via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ha 22 anni il giovane arrestato sabato notte dopo aver messo a segno. Ieri mattina durante la direttissima al Tribunale di Pesaro il suo arresto, effettuato dai carabinieri di Pesaro, è stato convalidato. Ora è rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi e il prossimo 19 novembre verrà giudicato con rito abbreviato.Le accuse riguardano il furto ma anche la resistenza a pubblico ufficiale poichè dopo essere stato sorprese con le valigie in mano il giovane ha strattonato i carabinieri nel tentativo di scappare. Francesco Venturi, questo il suo nome, è originario di Manfredonia e fino a sabato viveva, senza fissa dimora a Pesaro dopo aver subito un foglio di via dalla Prefettura di Rimini. Infatti nei primi giorni di settembre Venturi era stato arrestato dai carabinieri di Rimini perché sorpreso a rubare in una abitazione. Il suo arresto era stato convalidato dal tribunale riminese ma lui era stato rimesso in libertà con l’obbligo di lasciare il capoluogo romagnolo. Nei pochi giorni trascorsi a Pesaro il giovane aveva già avuto modo di essere segnalato alle forze dell’ordine per episodi non di rilevanza penale ma legati ai suoi precedenti per furti in abitazione e per resistenza a pubblico ufficiale. E proprio sabato mattina a Venturi era stato notificato il foglio di via della Questura di Pesaro.