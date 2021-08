Tornano dalle ferie e trovano schiuma sulla serratura: appartamento ripulito dai ladri

PESARO - Erano partiti per una settimana di relax ma al rientro dalla vacanza la brutta sorpresa. La schiuma bianca sulla serratura è stato il primo indizio. I proprietari di casa sono entrati nel loro appartamento di via Hermada, nella zona del parco della Pace, e si sono trovati di fronte all’estremo disordine. Hanno capito subito che erano entrati i ladri e avevano messo tutto a soqquadro. I malviventi hanno forzato la porta e una volta all’interno delle mura domestiche hanno aperto armadi e cassetti in cerca di preziosi.

Effrazione

Per entrare hanno utilizzato una schiuma bianca presumibilmente per poter infilare un passepartout nella serratura senza usare piedi di porco e attrezzi. Non c’era allarme così sono entrati. Sono riusciti a mettere mano ad alcuni gioielli e monili d’oro e poi se ne sono andati indisturbati. I proprietari di casa hanno chiamato la polizia che è intervenuta sul posto per un sopralluogo cercando elementi utili per rintracciare i responsabili. Non è stata fatta ancora una prima stima dell’ammanco ma si parla di qualche migliaio di euro. Secondo gli investigatori si tratta di una delle bande mordi e fuggi che arriva in città pronte a compiere furti razzie per poi andarsene nel giro di breve tempo. Una breve osservazione del territorio e il dito puntato sulle case giuste. In questa situazione L’assenza dei proprietari ha giocato un ruolo determinante.

In questi giorni non sono mancate situazioni simili come nel caso della villa depredata in via dei Castagni per un valore di ori sottratti da 40 mila euro. Da segnalare anche l’arresto di un rumeno trovato in compagnia di due connazionali tutti con precedenti per reati contro il patrimonio. Era un ricercato a livello europeo per una condanna dopo una serie di furti. Sono stati intercettati dalla polizia che ritiene che si potesse trattare di una banda dedita a colpi nelle case.

