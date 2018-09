Furto bis al locale in spiaggia: ladri portano via ancora il fondo cassa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Hanno subito due furti in meno di una settimana. Due incursioni una dopo l’altra. La disavventurà è accaduta a “I Girasoli”, bar-ristorante di Bagni Venerucci, nella spiaggia di Sottomonte. Il primo colpo lunedì scorso e il secondo nella notte tra sabato e domenica. «Nella prima incursione – racconta Eva Salvatori, che gestisce “I Girasoli” – hanno sfondato la porta di ingresso e hanno portato via il fondo cassa, che era abbastanza cospicuo, perchè avevamo cambiato le monete proprio quel giorno.«Nel furto di sabato notte - prosegue Eva Salvatori - stessa modalità per entrare, e una volta all’interno hanno rovistato ovunque, lasciando tutto in disordine». Anche in questo caso i ladri hanno sottratto il fondo cassa, che però era di minore entità, considerando che i gestori, dopo aver subito la prima razzia, temevano un’altra incursione prima della fine della stagione, come poi è accaduto.