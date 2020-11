Le telecamere filmano i ladri nel locale e il titolare lancia appello per ritrovarli

PESARO - Furto nella notte a cavallo tra martedì e mercoledì a Casa Fazi Poke, sul lunìgomare Trieste. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza e il titolare ha lanciato un appello postando le immagini sui social per aiutarlo a rintracciarli. I due giovani ladruncoli hanno rotto il vetro d'ingresso con un grosso sasso, poi sono entrati all'interno dell'attività rubando il fondo cassa.

Le telecamere hanno ripreso i due in azione: uno indossa una felpa bianca e nera con un cappuccio calato a nascondere il volto, l'atro un giubbotto scuro con cappellino modaiolo. Il titolare ha diffuso le immagini di videosorveglianza su Facebook lanciando un appello: Se li riconoscete contattatemi». Non è la prima volta che l'attività finisce nel mirino di ladri o vandali.Tentato furto anche al Conad di via della Robbia ma i malviventi non sono riusciti a mettere a segno il colpo.

