Ruba un'auto ma si schianta nella fuga, ne prende un'altra e riesce a far perdere le sue tracce

PESARO - Ruba auto, scappa, provoca incidente, scappa, ruba un’altra auto e l’abbandona. E’ la cronaca di un pomeriggio e di una serata concitata e su cui stanno portando avanti accertamenti gli agenti della polizia locale. Tutto comincia nel tardo pomeriggio di venerdì quando un’Alfa 147 causa un incidente sulla Montelabbatese, all’altezza del distributore di metano.

L’incidente per fortuna è di lieve entità e sul posto interviene la pattuglia della polizia locale che non trova però nessuno alla guida. Il conducente ha fatto perdere le sue tracce e ne ha ben donde. Il veicolo risulta infatti rubato. Chi era guida, uno straniero probabilmente di origini magrebine, si è allontanato a piedi ed è fuggito in direzione Urbino finchè, dopo lo Scatolificio Giovannini non ha deciso di rubare un’altra auto per allontanarsi in modo più agevole. A quel punto si è impossessato di un’auto Suzuki Vitara, che era stata parcheggiata in un orto, consapevole che nel frattempo le forze dell’ordine si erano messe sulle sue tracce. Nelle ore successive l’auto rubata è stata poi ritrovata dallo stesso proprietario che si era messo a cercarla. Il ladro l’aveva abbandonata nella zona di Borgo Santa Maria. All’interno è spuntato anche un cellulare che a un successivo controllo è risultato però intestato a un uomo di origini indiane che risiede a Milano e che era all’oscuro dell’accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA