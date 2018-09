Furti e vandalismi senza freni: â€‹le notti brave dei ragazzini terribili

di Simonetta Marfoglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - A luglio gli eccessi dei branchi di ragazzini con rimorchio alcolico incorporato hanno devastato Sottomonte, ora la coda ancora calda dell’estate conduce a gli stessi a bivaccare a spadroneggiare sul lungomare Sauro, nella zona Levante di viale Trieste dove ieri mattina la giovane coppia che gestisce Bagni Iole ha scoperto come il tre, come gli episodi di danneggiamenti e furti, non sia affatto un numero perfetto quando comporta vandalismi, razzie e danni.