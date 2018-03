Furti d'identità: le Iene scovano il "più grande truffatore d'Italia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Uno dei più diabolici truffatori d’Italia viveva a Pesaro. Accudiva, come badante, un anziano residente in via Dei Mandorli e, secondo l’ignara famiglia, aveva pure modi e comportamenti ineccepibili. «Mai avuto sospetti» hanno detto. Il nonno si era addirittura messo a piangere dopo la scomparsa repentina, senza avviso, di quell’uomo. In realtà per il pugliese Stefano Ramunni, alias Claudio La Motta da Torino (così lo conoscevano a Pesaro), fare il badante era solo una copertura in attesa di progettare il prossimo raggiro, attraverso il suo abituale modus operandi: il molteplice furto d’identità.Usava metodi sempre diversi, mirati ad ottenere dalla banche ingenti quantità di denaro a scapito dei malcapitati di cui aveva assunto l’identità. Lo hanno smascherato Le Iene, grazie a Giulio Golia, partendo dalla sua ultima.