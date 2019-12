Pesaro, raffica di furti nelle case: caccia a quattro ladri di soldi e gioielli su un'auto grigia

PESARO - Dopo i furti consumati in centro e nell’immediata periferia i ladri ora sembrano preferire l’hinterland. O almeno questa pare essere la tendenza in base alle denunce e alle segnalazioni ricevute nell’ultimo fine settimana a cavallo di sabato e domenica. I ladri che hanno messo a segno sabato sera un colpo a Borgo Santa Maria potrebbero essere gli stessi che nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 17.30, hanno colpito nella zona nuova di Padiglione, una frazione di Tavullia, in via Vespucci dove hanno preso di mira una palazzina su due piani.

I malviventi hanno forzato la porta finestra della camera da letto con un grosso cacciavite poi, in assenza dei proprietari hanno rovistato dappertutto per poi allontanarsi con gioielli e ori per circa duemila euro. Nella loro azione i malviventi sono però stati visti scappare: qualcuno si è insospettito e ha notato i movimenti dei fuggiaschi segnalandoli alle forze dell’ordine. Si tratterebbe di quattro uomini, che hanno agito a volto scoperto, e che sono stati visti allontanarsi a bordo di un’auto grigio metallizzata. La sera prima, sabato, un altro furto era invece stato commesso in un’abitazione lungo Strada del Pozzo. I ladri sono entrati in azione intorno a mezzanotte dove hanno forzato una finestra e una volta all’interno hanno poi trafugato dei monili d’oro.

