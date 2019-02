Furti di bici e vandalismi: un bollettino di guerra nell'ultimo week end

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Lanci di bottiglie di birra a casaccio (vetri raccolti tanti e in diversi quartieri tra Pantano, Muraglia, Cinque Torri, Loreto, Baia Flaminia, Soria e San Decenzio), qualche bici tuffata in acqua, altre catapultate nel Genica, zona Pantano (ma la segnalazione è dello scorso fine settimana), scorribande con scooter fracassoni in zona mare che non vengono limitate neppure dalle sostenute raffiche di vento e dalle temperature particolarmente rigide degli ultimi giorni.