PESARO - Garage dei condomini aperte per rubare bici e porte delle abitazioni forzate per rubarvi all’interno. Più segnalazioni per furti e tentativi di furto nel fine settimana molto probabilmente più per opera di bande di balordi estemporanee che di ladri specializzati.

Ma le segnalazioni - alcune vittime non hanno sporto ancora denuncia ripromettendosi di farlo già questa mattina - vengono da più quartieri: Villa San Martino, Cinque Torri e Celletta per quanto riguarda i garage visitati e Porto e Mare per quel che concerne le abitazioni.

I furti delle biciclette sono avvenuti non in una sola notte, ma sono spalmati almeno su tre sere consecutive: nelle notte di venerdì, sabato e domenica. I condomini hanno trovato la mattina i cancelli e gli ingressi dei garage forzati e una volta all’interno hanno constatato che a sparire erano state soprattutto biciclette, elettriche o mountain bike, ma più facili da rubare rispetto a degli scooter o delle auto.

E sempre nel weekend, in particolare nella serata di sabato e nella notte tra sabato e domenica, alcuni proprietari tornando a casa hanno trovato le porte delle loro abitazioni forzate. Almeno due i tentativi che fortunatamente sono andati falliti, anche se non sono mancati i danni, con i balordi che si sono arresi quando hanno visto che le serrature resistevano. In un caso però sono riusciti a entrare ma se ne sono andati a mani pressochè vuote dopo aver messo sottosopra i locali dell’abitazione.