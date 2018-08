Furia cieca dell'insegnante: le segretarie costrette a barricarsi nell'ufficio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - Segretarie barricate in ufficio con la porta chiusa da scrivanie e mobili a bloccare ogni possibile tentativo di intrusione. Dall’altra parte un docente che inveisce e scaglia di tutto in un moto di irrefrenabile e incontenibile rabbia. E dire che rientrava a scuola dopo un lungo congedo parentale, ma il ritorno non è stato dei più tranquilli.Si può dare la colpa a un disagio personale, all’insofferenza strisciante che mesta gli animi già nervosi per la calura, di certo è che il docente - nel dettaglio un insegnante tecnico -pratico - all’improvviso ha, a tutti gli effetti, “sbroccato” con conseguenze non solo imprevedibili ma terrorizzanti per chi si è trovato nel suo raggio d’azione. Ovvero il personale amministrativo ieri in servizio in un istituto alberghiero Santa Marta pressochè deserto: vuoi per l’ora (erano passate le 13), vuoi per il calendario (un 2 agosto da post post post fine degli esami).