Furgone lo travolge e scaglia la bici lontano: arriva l'eliambulanza

PESARO - Travolto da un furgone: grave un pensionato soccorso con l'eliambulanza.Il grave incidente è successo questa mattina all'incrocio tra via Kennedy e via Negrelli, nel quarteiere di Montegranaro. Poco dopo le 10, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, un furgone ha travolto un pensionato in bicicletta: un urto molto violento, che ha scagliato il mezzo a due ruote a parecchi metri di distanza. Le condizioni dell'uomo travolto sono subito apparse gravi ai soccorritori del 118: è stato portato con l'eliambulanza in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.