Furgone contro moto all'incrocio maledetto: il centauro all'ospedale

PESARO - Quello tra via Fratti e via Madonna di Loreto è uno degli incroci più pericolosi di Pesaro: questa mattina è avvenuto l'ennesimo incidente.Per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, all'incrocio si sono violentemente scontrati un furgone ed una moto. Ad avere la peggio il centauro, che è stato portato in condizioni abbastanza serie all'ospedale San Salvatore di Pesaro.