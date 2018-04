Furgone contro un'auto: â€‹due all'ospedale e zona mare in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Incidente all’incrocio e traffico in tilt nel pomeriggio nella zona mare di Pesaro. Intorno alle 18 circa lungo viale della Vittoria incrocio via Gorizia si sono scontrati una Renault ed un furgoncino. Due le persone rimaste ferite, i due a bordo dell’auto mentre il conducente del camioncino non ha riportato alcun danno. La vettura è stata colpita lateralmente e lo sportello lato guidatore è rimasto bloccato a causa dell’urto. All’interno viaggiavano un uomo ed una donna ed entrambi sono rimasti feriti anche se non in maniera grave.Sul posto sono intervenuti in poco tempo i soccorsi: una squadra di vigili del fuoco, l’ambulanza della Potes e una pattuglia della polizia municipale. Sono stati i vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza i mezzi, ad aver estratto dall’auto i suoi occupanti. Una volta sull’ambulanza i due sono stati portati al pronto soccorso. dell’ospedale San Salvatore di Pesaro. Durante le operazioni di soccorso il traffico stradale è andato in tilt subendo notevoli rallentamenti dal momento che si tratta di un punto nevralgico per la viabilità cittadina che coinvolge la strada statale.