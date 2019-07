Furgone ariete contro la vetrina del bar per razziare le slot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furto con spaccata nella notte a Sant’Angelo in Lizzola. Sfondano la vetrata di un locale con un furgone per sottrarre la macchina cambiamonete con dentro 4500 euro. I malviventi hanno agito con il volto coperto per impedire riconoscimenti ad eventuali apparecchi di videosorveglianza ma alcuni testimoni hanno riconosciuto distintamente l’accento straniero. Indagano i carabinieri. Il colpo è avvenuto alle 3 nella notte tra giovedì e venerdì. Tre individui a volto coperto hanno sfondato con un furgone bianco la vetrata del Caffè Centrale di via Roma, a Sant’Angelo in Lizzola. Una volta all’interno, i tre malviventi si sono diretti alla macchina cambiamonete. L’hanno caricata sul furgone e sono scappati, facendo perdere le proprie tracce. Il sistema di cambio delle monete può contenere al suo interno 4500 euro, bottino che si stima abbiano sottratto i ladri.