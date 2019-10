Pesaro, furbetti dei pesticidi al setaccio dei Forestali: due denunce e multe per 13mila euro

PESARO - Qualcuno fingeva di non accorgersi del vento, qualcun altro dimenticava che la sua coltivazione era molto vicina alle abitazioni e così spargeva fitofarmaci in barba alle regole. Ma i furbetti dei pesticidi sono stati trovati anche dietro i banconi dove qualche commerciante o distributore, si è dimenticato di controllare che l’acquirente fosse abilitato all’utilizzo o possedesse il famoso quaderno di campagna.

Due denunce e nove sanzioni sono state comminate dagli uomini dei reparti Carabinieri Forestali della provincia, a conclusione della prima campagna di controlli sulla vendita e l’utilizzo di fitofarmaci in agricoltura. Gli accertamenti eseguiti dai reparti , coordinati dalla Stazione di Cartoceto, hanno interessato circa 180 tra distributori e utilizzatori di prodotti per l’agricoltura e hanno permesso di accertare due illeciti penali. Entrambi i casi riguardano la zona tra Fano e Mondolfo. Le due denunce riguardano la diffusione nell’ambiente di prodotti chimici i cui effetti sono stati chiaramente sentiti dai residenti delle zone limitrofe e l’uso di prodotti fitosanitari in violazione delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

I controlli hanno riguardato altre anomalie. In questo caso sono state elevate 9 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di circa 13mila, per violazioni sul divieto di spandimento di fitofarmaci in giornate ventose, per assenza di tabellazione perimetrale di segnalazione, per spandimento di prodotto all’interno di centro abitato, per vendita di fitofarmaci a persona non in possesso di certificato di abilitazione all’utilizzo o a titolare di azienda agricola non in possesso di Registro dei Trattamenti (quaderno di campagna).

