Il fuoco distrugge un deposito di legname: salvata la casa vicina

MOMBAROCCIO - I vigili del fuoco sono stati impegnati l’altra notte per domare l’incendio in un deposito domestico nel comune di Mombaroccio.Da un magazzino di famiglia che conteneva legname e varie suppellettili nella campagna di Santa Maria dell’Arzilla, in via Croce 11, è stato visto uscire del fumo nero dai proprietari che abitano nella vicina casa. Il deposito, che misura 50 metri quadrati, è andato completamente distrutto ma l’intervento dei vigili del fuoco di Pesaro ha evitato che le fiamme si propagassero e facessero danni maggiori. Il fumo è arrivato fino all’abitazione ma nessuno è rimasto intossicato. I pompieri dopo aver domato le fiamme hanno provveduto allo smassamento del materiale bruciato per evitare che il fuoco si riattizzasse. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per circa otto ore e la squadra ha fatto rientro al comando di Pesaro alle 4.30 di domenica.