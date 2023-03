PESARO Hanno atteso giorni atroci papà Pietro, mamma Laura e Gianmarco prima di poter dare l’ultimo saluto al loro Pier. Ora la famiglia ha scelto il Duomo per salutare Pierpaolo Panzieri, la cerimonia funebre si terrà sabato alle 11. Gianmarco, quel fratello quasi gemello, esprime la speranza, «che tutta la città anche chi non conosceva Pierpaolo possa unirsi a noi».

«Un saluto a Pier degno di com’è sempre stato e di ciò che mio figlio, questo ragazzo dagli occhi verdi amato da tutti, sapeva trasmettere – parla così papà Pietro – ci sarà un momento di raccoglimento e ricordo dove noi familiari, penso a Gianmarco o sua zia Annalisa che potranno leggere una lettera o una delle poesie che Pierpaolo scriveva e amava, tanto da creare una propria pagina Facebook dove pubblicarle e di cui era molto orgoglioso».



La vita prima e dopo



«Se dovessi dire come sto o come stiamo - prosegue - dico che da quella sera di febbraio non ci sono parole né riesco a trovarle. La vita di prima non esiste più. E’ cambiata per sempre e non è ora il tempo di incontrare altre persone. Vogliamo solo che la giustizia faccia il suo corso». L’omaggio: il saluto a Pierpaolo sarà in musica, del resto, dicono la compagnia di amici o i maestri della scuola di musica Sonart, non poteva essere altrimenti vista la sua passione e le lezioni private, che da un anno aveva ripreso. Si attende un Duomo gremito di familiari e conoscenti di Pier e della famiglia Panzieri.



La musica e le poesie



Ci saranno anche gli allievi di Sonart a ricordarlo con l’omaggio del suo maestro di chitarra Alessio Arcangeli e poi gli stessi amici della comitiva del Salotto Cavour, che stanno scegliendo quale musica per ricordarlo nel modo più puro e bello con un brano di quelli che Pier amava suonare. L’ultimo ricordo: è sua zia Annalisa, la stessa che ha lasciato quel palloncino rosso e poche righe all’ingresso della sua casa di via Gavelli, dove è stato accoltellato, a raccogliere in una lunghissima lettera scritta di getto, i ricordi di quel nipote così tanto amato. «Ricordo solo – scrive – che mentre io e Piero ce ne stavamo andando tu stavi portando la spesa nella tua casetta e hai detto, vi aspetto domani. Poi, poco dopo un messaggino in quella maledetta sera del 22 febbraio, dicendo Annalisa, cambio di piani ho una cena. Ed io che non ho insistito invece a chiederti con chi, eppure ricordo che alle 10 io sono uscita dall’ospedale e non mi è venuto proprio in mente di passare da te perché pensavo che nemmeno c’eri».



L’amore e le parole



«A te Pier, tutti ti amavano - conclude - e tu amavi troppo forse, la gente che poi ti usava. Non abbiamo bisogno di commenti, qui sui social o altrove. Chiediamo solo preghiere per la nostra famiglia, preghiere per togliere il dolore». Domani è atteso il rientro in Italia dalla Romania di Michael Alessandrini, reo confesso per l’omicidio di Pierpaolo Panzieri