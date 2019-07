Fuggi fuggi di commercianti abusivi in spiaggia: sequestrati anche quadri

di Letizia Francesconi

PESARO - Tre blitz ieri mattina in spiaggia di Polizia municipale e Capitaneria contro l’abusivismo commerciale. Un’azione congiunta concentrata in tre luoghi del lungomare, programmata già dai giorni scorsi, che ha portato a sequestrare circa 1.400 pezzi di merce varia che i venditori abusivi avevano steso sulla sabbia.L’operazione è scattata nella prima mattinata di ieri per non creare confusione e un fuggi fuggi generale fra i bagnanti . A coordinare i controlli l’ufficio Gea della polizia locale. Impegnate diverse pattuglie con 6 agenti della Polizia locale e due uomini della Guardia Costiera. Sono stati 9 complessivamente i sequestri portati a termine dalla Baia fino all’ultimo tratto di viale Trieste, ma solo due sono stati i venditori abusivi extracomunitari identificati, mentre gli altri sette si sono dati alla fuga lasciando abbandonata tutta la merce in spiaggia.