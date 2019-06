Scontro frontale tra auto: un uomo e una donna finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un violento frontale è avvenuto poco dopo le 18 lungo la Montelabbatese all'altezza del distributore di metano.Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale, si sono scontrate frontalmente una Fiat Punto condotta da una 54enne ed una Giulietta con alla guida un 52enne. Immediato l'intervento da parte dei soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco, l'uomo e la donna sono stati portati all'ospedale San Salvatore con lesioni che non destano, per fortuna, particolari preoccupazioni.