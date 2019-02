Auto accartociate nel violento schianto frontale: in 4 all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Uno schianto violento fra due auto e quattro persone finiscono all’ospedale. Il frontale è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17.45 all’incrocio tra strada del Foglia e via del Lavoro, vicino alla rotatoria che porta all’azienda Berloni. Per cause che sono ancora al vaglio della polizia municipale di Pian del Bruscolo, una Citroen C3 e un’Audi A3, che procedevano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente nell’imboccare quel tratto di strada che ha la carreggiata ridotta. Le due vetture per la violenza dell’impatto si sono semi distrutte. Inoltre la Citroen pur avendo perduto una ruota ha continuato la sua corsa per quasi 100 metri e come una pallina da biliardo è rimbalzata tra un guard rail e l’altro a protezione dei due lati della strada. A bordo delle due auto 4 persone, tre uomini e una donna che sono stati tutti trasportati al pronto soccorso del San Salvatore a bordo di tre ambulanze. Sul posto anche i vigili del fuoco