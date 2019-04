Fotografo scaraventato a terra e rapinato da due ragazzini sul lungomare

di Luigi Benelli

PESARO - Buttato a terra e derubato in pieno giorno in viale Trieste. E’ la cronaca della domenica da incubo che ha passato Danilo Billi, fotografo e direttore del sito Pesaronotizie.com. Sono da poco passate le 9 del mattino quando Danilo stava percorrendo viale Trieste nel lato di Ponente.«Sono stato avvicinato da due ragazzi, molto giovani – racconta Billi – erano uno per lato. Hanno accelerato il passo e me li sono trovati di fianco. È successo tutto molto in fretta perché da dietro mi sono sentito spingere e sono caduto a terra».