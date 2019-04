Forzano la porta dell'azienda e portano via computer e furgone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furto alla Aster Cucine di Villa Fastiggi l’altra notte. I malviventi hanno forzato la porta di ingresso dello stabilimento e hanno contestualmente manomesso l’allarme in modo da potersi garantire di operare senza segnali acustici o chiamate ai telefoni dei proprietari. In poco tempo hanno rovistato nello stabile e si sono impadroniti di un computer. Non solo, hanno trovato le chiavi di un furgone Fiat Doblò e lo hanno portato via. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Borgo Santa Maria che stanno indagando sull’accaduto. Si stanno cercando immagini di videosorveglianza della zona che possano fornire indicazioni utili sulla banda di ladri, in particolare quanti erano, da dove arrivavano e riconoscere magari il mezzo usato per spostarsi. Il danno è stato quantificato in circa 10 mila euro.