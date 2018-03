Il Foglia fa paura Frane e smottamenti in tutto l'hinterland

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il Foglia fa paura ma al momento sono le frane a creare disagi. Passato Burian con la sua neve e i suoi venti freddi ancora problemi alla viabilità si registrano lungo la strada tra Pontevecchio e Talacchio nel comune di Vallefoglia per uno smottamento dei giorni scorsi che ancora oggi, a causa delle abbondanti piogge, rende la strada impraticabile. Diverse le segnalazioni e le proteste di alcuni residenti, anche per l’impossibilità di transito dello scuolabus. Purtroppo sarà difficile intervenire finché la pioggia non sarà cessata così da permettere ai tecnici di capire a fondo il problema per una sua soluzione definitiva. Risolto invece nel pomeriggio un piccolo smottamento che si era creato lungo una strada al Castello di Frontone dove tecnici del Comune sono invece riusciti ad intervenire. In un primo momento erano stati chiamati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cagli che dopo un altro intervento sono arrivati sul posto. La situazione però si è risolta senza problemi intorno alle 14. Pompieri che nel resto della Provincia sono intervenuti in diverse zone sempre per allagamenti o alberi in strada. Nel tardo pomeriggio una squadra di Pesaro ha liberato la strada che conduce alla casa di riposo Santa Colomba dove una pianta caduta ostruiva il passaggio.