PESARO Preso in contropiede? Oppure un dibattito preso sottogamba? Il segretario comunale del Pd Giampiero Bellucci non ha digerito le modalità del confronto tra i candidati a sindaco della città che si è svolto lunedì voluto dall’Azione Cattolica. «Ero presente l’altra sera al Flaminio al dibattito - racconta Bellucci - convinto che come 5 anni fa si sarebbe trattato di un’occasione per aiutare l’elettore a formarsi un’opinione, conoscere le intenzioni e i programmi dei candidati, rendendo evidenti le diversità e le priorità tra le varie posizioni». Invece lo ha sorpreso la bagarre.

La strumentalizzazione

«Ho avvertito la strumentalizzazione di quel momento di confronto democratico, trasformato da gruppi organizzati con magliette e simboli di lista». Il riferimento è allo schieramento in prima fila dei candidati di Vieni Oltre e all’entusiasmo da stadio della claque di Marco Lanzi». A onor di cronaca al Flaminio si sono sentiti fischi e insulti da curva rivolti a Biancani e applausi un po’ sguaiati rivolti in particolare a Lanzi. Però il clima è quello che è e anche la natura delle forze in gioco e forse Bellucci ha sbagliato i conti: avrebbe potuto chiamare all’ordine un po’ di sodali che invece paiono monadi autoreferenziali. «Non l’avrei mai fatto e comunque quel dibattito era stato presentato come un’occasione preziosa per discutere idee, progetti e ascoltare domande e parlare del futuro della nostra città. Che strana idea di democrazia, organizzarsi come ultras, sottolineando i temi a favore con standing ovation, esprimere il dissenso con urla e insulti. Non ho intuito che qualcuno stava “usando” un confronto schietto, aperto e leale».

Però l’impressione che Andrea Biancani sia stato lasciato solo davanti a un prevedibile tre contro uno l’hanno sottolineata in tanti. «Ma cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto “caricare i miei” nelle varie chat di partito a partecipare e far partecipare convinti per sostenere Andrea e non lasciarlo preda del tifo altrui? Io che ho creduto in lui fin dal primo momento non accetto l’idea che se ne parli come un candidato abbandonato dal Pd. So che non è responsabilità dell’Azione Cattolica, però io che provengo da lì mi sono sentito a disagio».

Insomma voi siete fatti di un’altra stoffa? «Andrea Biancani che il Pd di Pesaro – unitariamente e convintamente – ha individuato come candidato a sindaco, in queste settimane di campagna elettorale sta raccontando il suo programma, il suo percorso da amministratore e si sta mostrando persona empatica, propositiva e viene riconosciuto come uomo di squadra capace di rappresentare tutte le sfaccettature della coalizione che lo sta sostenendo. Il Pd sta lavorando al suo fianco e lo supporta con una squadra di candidati motivata e capace di incontrare le persone in ogni ambito territoriale e sociale, senza urla o estremismi. Siamo convinti che questa sia la nostra politica e siamo fiduciosi di raccogliere i frutti del nostro lavoro».