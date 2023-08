PESARO Appalti, bandi di gara e sanificazioni. Continua l’inchiesta sulla First Aid, con sede legale a Pesaro e sede operativa a Bollate (Milano), cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari in tutta Italia che era stata messa sotto sequestro dalla Gdf di Pavia nell’ottobre 2021. Avevano partecipato a bandi di gara emessi dalle aziende sanitarie in mezza Italia, a Pescara, nelle Marche e in Lombardia, a Napoli e a Roma, pur non avendo, secondo gli accertamenti, i necessari requisiti e svolgendo poi i servizi richiesti fuori dalle regole.



Il sequestro



Continua con un sequestro cautelare la maxi inchiesta sui trasporti sanitari che, partita da Pavia, approda proprio a Pescara per competenza territoriale. Così sono stati i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza a mettere i sigilli ad automezzi, terreni e fabbricati della cooperativa. Un sequestro preventivo su beni per un totale di oltre 10 milioni di euro disposto dal gip Francesco Marino. Congelate anche le disponibilità finanziarie degli indagati per circa 167.000 euro. L’inchiesta coinvolge, in questa fase, cinque persone: Antonio Calderone, Francesco Calderone, Concetta Calderone, tutti e tre attualmente agli arresti domiciliari, Luciano Saccomando e Luca Ferraiuolo. Gli accertamenti partirono in seguito alla denuncia che, nel 2018, presentò Alberto Piacentini, all’epoca legale rappresentante della Croce Rossa Italiana, per l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario ordinario e di urgenza per i presidi ospedalieri delle Asst di Pavia e Lecco. Le contestazioni riguardavano sia la predisposizione degli atti di gara che l’affidamento del servizio. L’indagine ora si è estesa a campione anche su altre attività della First Aid e si è allargata ad altre cinque gare: quelle indette dall’Asur nelle Marche, dall’Areu della Regione Lombardia, dalla Asl di Pescara e da quella di Perugia, dall’Ares 118 di Roma. Le condotte fraudolente avrebbero riguardato sia la partecipazione alle gare che l’esecuzione dei contratti, «con modalità - si legge nell’ordinanza - del tutto similari a quelle già accertate in seno all’Asst di Pavia». Con l’aggiunta di «condotte di sfruttamento del lavoro». Secondo l’accusa per poter partecipare ai bandi la cooperativa, che opera sul territorio nazionale con undici unità locali, ha fatto ricorso ad un prestanome in modo da occultare l’effettiva gestione e direzione aziendale di uno degli indagati, già condannato in via definitiva nel 2017 per turbativa d’asta, ed evitando così l’esclusione dalle gare.



Le videoriprese



Sono state le videoriprese effettuate su una delle ambulanze, in servizio a Pavia, a raccontare l’utilizzo che si faceva delle ambulanze, peraltro in numero inferiore a quello garantito nella stipula dei contratti. Per l’accusa a fronte dei 92 pazienti trasportati sono state effettuate solo 4 sanificazioni e l’ambulanza, nelle ore notturne di inoperatività, veniva parcheggiata nella pubblica via. L’accusa rileva che First Aid avrebbe «imposto ai dipendenti turni gravosi di lavoro (circa 12/13 ore al giorno), senza che gli stessi venissero retribuiti in busta paga, come il lavoro straordinario e le indennità/maggiorazioni - contrattualmente previste - derivanti dal lavoro notturno e festivo».