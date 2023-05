PESARO Un evento nell’evento: è stato consegnato ieri a Fiorenzuola di Focara, all’interno di We Nature, il premio Borgo Ospite de I Borghi più belli d’Italia, prestigioso riconoscimento nel panorama nazionale e internazionale delle certificazioni turistiche e culturali italiano. Fiorenzuola è il 30esimo Borgo marchigiano a ricevere il riconoscimento fino ad oggi conferito a ben 348 Borghi italiani.



La chiusura in bellezza



La seconda edizione del format di turismo sostenibile, natura e ambiente organizzato, dal Parco Naturale Monte San Bartolo in collaborazione con Swarovski Optik, azienda leader delle ottiche per l’osservazione naturalistica, ha voluto chiudere in bellezza la tre giorni che valorizza il percorso del 2024, con la cerimonia ufficiale che ha visto presenti Daniele Vimini (vicesindaco di Pesaro), Fiorello Primi (Presidente Borghi Più Belli d’Italia), Livio Scattolini (Certificatore Borghi Più Belli d’Italia), Amato Mercuri (presidente Borghi Più Belli d’Italia nelle Marche) e il sindaco Matteo Ricci.



«Il verde che cade sul blu del mare: Fiorenzuola è un luogo bellissimo, ma anche molto fragile - ha dichiarato il sindaco Matteo Ricci dal palco della piazzetta del Campanile di Sant’Andrea - serve tanta dedizione per mantenerlo intatto e valorizzarlo. Questo riconoscimento è una tappa importante verso la Capitale Italiana della Cultura 2024. Orgoglioso di condividere questa giornata con tanti sindaci del territorio, ma anche con sindaci amici di città lontane, come Tempio Pausania. Una bellissima giornata, che incorona We Nature come un evento straordinario, che in questo week end ha richiamato centinaia di persone e famiglie».

L'antenna 5G



In riferimento all’antenna 5G che in questi giorni ha destato numerose polemiche, Ricci ha assicurato che «stiamo già cercando soluzioni per rimediare al “cotton fioc” che svetta sul borgo e rovina la bellezza di un Borgo che sarà ancora più in vista e sulle destinazioni di diversi turisti nei prossimi mesi».

E anche il vicesindaco Vimini ha sottolineato come «questo non è un riconoscimento che si ottiene a caso, ma attraverso un percorso importante e rigoroso. Per noi è un punto di partenza, ma sono rimasto molto colpito dall’atmosfera di questo gruppo che è all’interno della rete che ha donato sempre più credibilità a questo marchio, all’insegna della qualità». Per quanto riguarda la tre giorni di We Nature, Vimini ha ribadito quanto «questo evento è perfettamente in linea con gli obiettivi di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Abbiamo fatto coincidere in questa occasione la consegna dell’attestato Borgo Ospite de I Borghi più belli d’Italia a Fiorenzuola di Focara, che ci rende davvero felici e orgogliosi, condividendolo con altri sindaci d’Italia in un luogo in cui la bellezza parla da sé».



Le autorità



Presente anche il consigliere e vice presidente del consiglio regionale Andrea Biancani e diversi sindaci in rappresentanza di altri Borghi del nostro territorio, tra cui Mercatello sul Metauro, Gabicce, Gradara, Urbania e, come ospite, il sindaco Gianni Addis di Tempio Pausania, con cui Pesaro ha forti legami culturali.