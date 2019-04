Si presenta con la divisa da finanziere â€‹e sfila alla donna 60mila euro di gioielli

di Luigi Benelli

PESARO - Si finge finanziere e le ruba 60 mila euro di gioielli. Il canovaccio della truffa è sempre lo stesso, ma gli interpreti e le modalità cambiano di volta in volta. E nell’ultimo caso, il ladro si è finto un dipendente della Guardia di Finanza. In un caso è stato respinto, ma nell’altro è andato a segno in maniera pesante. È successo venerdì pomeriggio in via Monfalcone, in zona mare.