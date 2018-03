Finti carabinieri rubano soldi e gioielli a un signore ipovedente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si fingono carabinieri e derubano un’anziana. Persone deboli ed esposte che i ladri prendono di mira con tecniche sempre più sofisticate e ingannevoli. Nella zona di Calcinari, nel quartiere di Pantano, i malviventi hanno messo in scena una situazione che genera ansia e apprensione pur di farsi aprire la porta di casa da una anziana. Hanno prima chiamato a casa, dopo aver controllato per bene il quartiere e chi abitasse nelle varie case della zona. “Salve signora siamo i carabinieri, suo figlio ha avuto un incidente. Servono subito dei soldi per poter mettere a posto la situazione con l’assicurazione. Stiamo venendo a prenderli”. Tra l’altro la signora è ipovedente e dunque non è riuscita a capire bene la situazione nella concitazione del momento. Non appena i due sono entrati, la signora ha consegnato loro 1000 euro che aveva nella cassaforte mentre il complice ha arraffato una scatola con diversi gioielli e preziosi all’interno.